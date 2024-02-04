Зеленський відповів, чи буде Україна боротися за Мелітополь

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області і представив Івана Федорова як нового голову ОВА.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою нині окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Про це передає пресслужба ОП.

Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

Зеленський запевнив, що Мелітополь обов'язково буде звільнений.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він, звертаючись до Федорова.