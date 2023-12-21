Россияне в Мелитополе похитили несовершеннолетних и назвали их "террористами"

Во временно захваченном Мелитополе россияне схватили несовершеннолетних. Их обвинили в "работе на СБУ".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Михаил Федоров.

"Пропагандисты распространяют "легенду": якобы ребята организовали несколько терактов и передавали информацию о перемещении вражеской техники и базировании войск. А еще вроде бы следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде", — говорит Федоров.

Еще два участника этой группы, по легенде оккупантов, погибли при взрыве самодельной взрывчатки.

"Цинизм рашистов не знает предела. Не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, они уже берут в плен детей, которые под пытками скорее признаются во всем, что скажет враг. Мы должны освободить наших людей. Но не допустить издевательства над нашими детьми!" – подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, в России в поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя Вероника Ю. родом из оккупированной Луганской области. Еще более 100 детей доставлены в инфекционную больницу.

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