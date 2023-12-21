"Наши города не бомбят": президент Чехии раскритиковал "усталость от войны" в Европе

Чешский лидер считает, что помощь Украине является общим интересом для всех европейских стран.

Президент Чехии Петр Павел считает, что у политиков в европейских странах нет оснований говорить об "усталости от войны", поскольку здесь ее не чувствуют так, как в Украине.

Об этом он говорил в интервью французскому изданию Le Monde.

О "усталости от войны"

“Об "усталости" могут говорить только Украина и Россия... В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя помощи Украине – это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не испытываем страданий", — подчеркнул чешский лидер.

При этом он предостерег некоторых политиков от безответственного использования нарративов об "инфляции или росте цен на энергоносители, чтобы настроить избирателей против помощи Украине", поскольку это будет угрожать "проблемами в Европе".

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", – подчеркнул президент Чехии.

О финансовой помощи Украине

Петр Павел выразил разочарование тем, что из-за позиции Венгрии было заблокировано предоставление Украине финансовой помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет.

"Если мы считаем, что война в Украине – зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", – заявил Павел.

По его словам, в интересах всех как можно быстрее решить вопрос финансовой помощи Украине.

Об украинском контрнаступлении

Президент Чехии считает, что недостаточный успех украинского контрнаступления связан с тем, что партнеры не предоставили Киеву все необходимое вооружение.

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"Страны-партнеры неохотно поставляли современную технику, некоторые элементы поступали позже, а когда Украина начала контрнаступление, соотношение сил не позволяло добиться быстрого успеха", — сказал он.

Петр Павел отметил, что европейские экономики и оборонная промышленность до сих пор работают в режиме мирного времени, так что когда ЕС пообещал миллион боеприпасов, не были сделаны шаги для увеличения их производства.

Кроме того, по его словам, из соображений безопасности страны Запада хотели уберечь определенные современные технологии, чтобы не допустить их попадания в руки россиян.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает "бесценным" членство Украины в НАТО с точки зрения национальных интересов своей страны.

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