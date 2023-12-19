Не только Украина: военный эксперт о том, как далеко готов зайти Путин

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники совершенно не скрывают своих планов по возвращению контроля над восточноевропейскими странами, включая Берлин.

Об этом сказал военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отметил, что украинская армия защищает не только безопасность Украины в эфире телеканала " Эспрессо".

Он отмечает, что не зря наши немецкие партнеры значительно активизировали свои усилия по усилению военной компоненты.

"Все понимают, если враг не получит в Украине существенную оплеуху, то он будет работать над тем, чтобы взять под контроль страны Балтии, Молдову, а дальше двинуться на Запад — на Польшу, Германию", — отметил Селезнев.

Он рассказывает и о том, что соотношение сил и средств точно не в нашу пользу.

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"То, что нам не хватает снарядов, видно из нашей статистики. На один украинский снаряд, выпущенный на поле боя, приходится 5-7 враждебных. Следовательно, соотношение сил и средств точно не в нашу пользу. Так произошло, потому что между августом и октябрем мы получили меньше военно-технической помощи на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Объемы военной поддержки от наших партнеров уменьшаются", — говорит эксперт.

В частности, партнеры медлят с оказанием военной помощи по ряду причин. Впрочем, они недостаточны для того, чтобы прекратить поставки вооружения и военной техники для нужд украинских воинов.

"Потому что украинская армия сейчас защищает не только безопасность Украины. Наши воины защищают безопасное пространство, по меньшей мере, восточной части Европы", — подчеркнул Селезнев.

Ранее мы писали, что Германия продолжит военную поддержку Украины и в 2024 году. Более того, ранее запланированная поддержка Украины может предоставляться из федерального бюджета без принятия решения о ее превышении.

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