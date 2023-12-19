Не лише Україна: військовий експерт про те, як далеко готовий зайти Путін

У РФ не збираються відмовлятися від поставлених цілей.

Російський диктатор Володимир Путін і його поплічники абсолютно не приховують своїх планів щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включно з Берліном.

Про це сказав військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначив, що українська армія захищає не лише безпеку України в етері телеканалу "Еспресо".

Він наголошує, недаремно наші німецькі партнери значно активізували свої зусилля щодо посилення військової компоненти.

"Усі розуміють, якщо ворог не отримає в Україні суттєвого ляпасу, то він буде працювати над тим, щоб взяти під контроль країни Балтії, Молдову, а далі рушити на Захід - на Польщу, Німеччину", - зауважив Селезньов.

Він розповідає і про те, що співвідношення сил та засобів точно не на нашу користь.

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"Те, що нам бракує снарядів, видно з нашої статистики. На один український снаряд випущений на полі бою припадає 5-7 ворожих. Отже, співвідношення сил та засобів точно не на нашу користь. Так сталося, тому що між серпнем та жовтнем ми отримали менше військово-технічної допомоги на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяги військової підтримки від наших партнерів зменшуються", - каже експерт.

Зокрема, партнери зволікають з наданням військової допомоги через ряд причин. Утім, вони є недостатніми для того,що припинити постачання озброєння та військової техніки для потреб українських воїнів.

"Тому що українська армія нині захищає не лише безпеку України. Наші воїни боронять безпечний простір щонайменше східної частини Європи", - наголосив Селезньов.

Раніше ми писали, що Німеччина продовжить військову підтримку України і 2024 року. Ба більше, раніше запланована підтримка України може надаватися з федерального бюджету без ухвалення рішення про її перевищення.

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