На Египет растет давление: переселенцы из Газы скапливаются на границе

С начала ближневосточного конфликта Египет заявил, что не будет принимать палестинских беженцев. Но в то время как Израиль продолжает свое наступление на юг Газы, сгоняя тысячи палестинцев в Египет, давление вдоль границы усиливается.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам бывших арабских дипломатов и аналитиков, война может в конце концов заставить Каир принять перемещенных жителей Газы, что чревато десятилетием мира между Израилем и Египтом.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с тех пор как Израиль начал войну в ответ в Газе после нападений ХАМАСа 7 октября, почти 20 000 палестинцев были убиты и более 50 000 ранены. По оценкам Организации Объединенных Наций, 85 процентов из 2,2 миллиона человек были перемещены, прислушиваясь к указаниям Израиля бежать в более безопасные места, но часто оказываясь на другом поле боя.

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"Многие скрываются в самом южном городе Рафах, вдоль границы с Египтом, где они разбиты в домах, школах и палаточных городках. Другие спят на улице. Болезнь распространяется. Помощи далеко недостаточно, чтобы удовлетворить огромные потребности гражданского населения, а израильские бомбардировки ", – говорится в сообщении.

Израиль заверил, что какие-либо военные действия не распространятся на египетскую сторону границы, но гуманитарная ситуация ужасна.

"У вас все еще есть перспектива наплыва палестинцев из Газы на Синай", – добавил бывший дипломат.

В то время как страна укрепляет свою границу на севере Синае, высокопоставленные представители Египта удваивают усилия, чтобы избежать такого сценария и настаивают на прекращении огня.

Египет предложил безопасное убежище миллионам людей, бежавшим из последних конфликтов в Судане, Ливии, Йемене и Сирии. Но массовое перемещение палестинцев во время основания Израиля в 1948 году — известное здесь как Накба, или "катастрофа" на арабском языке — все еще имеет серьезное значение в психике региона. Арабские правительства опасаются, что Израиль не позволит палестинцам, покинувшим Газу, вернуться после войны.

Напомним, Германия выступила против немедленного и полного прекращения огня в Секторе Газа, поскольку в Берлине считают, что это не остановит намерения боевиков ХАМАС.

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