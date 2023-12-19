Российский диктатор Владимир Путин не признает государств, возникших на территории бывшего советского союза. Именно поэтому он хочет контролировать Киев и поставить марионеточное правительство.

Об этом рассказал заместитель главы СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса Службы безопасности, военный и общественный деятель Виктор Ягун в эфире Эспрессо.

Он говорит, что для него Украина не существует как государство и в том числе не существует как государство Беларусь, Армения, Грузия и т.д. Эксперт также обращает внимание на опасность использования РФ ядерного оружия на территории, которую они незаконно аннексировали.

В частности, Украину Путин стремился бы сделать государством без выходов к морям, но полностью контролируется.

"Они сейчас подчеркивают, что военные действия продолжаются на территории России, согласно их законодательству все оккупированные земли ныне их. Почему они включили эти территории? — не только потому, чтобы наложить лапу на нашу территорию, но и чтобы можно было использовать внутреннее законодательство на территории военных действий, использовать срочников, использовать тактическое ядерное оружие, ведь у них написано, что для защиты собственного суверенитета они отмечают, что мы ни на кого не нападали, у нас военные действия происходят на территории Российской Федерации. они живут и верят в то", — подытожил заместитель Председателя СБУ.

В то же время, еще один эксперт говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин и его приспешники абсолютно не скрывают своих планов по возвращению контроля над восточноевропейскими странами, включая Берлин.

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