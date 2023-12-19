Відрізати від моря і зробити маріонеткою Кремля: експерт про плани Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не визнає держав, які постали на території колишнього радянського союзу. Саме тому він хоче контролювати Київ і поставити маріонетковий уряд.

Про це розповів заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу Служби безпеки, військовий і громадський діяч Віктор Ягун в етері Еспресо.

Він каже, що для нього Україна не існує, як держава і в тому числі не існує, як держава Білорусь, Вірменія, Грузія тощо. Експерт також звертає увагу на небезпеку використання РФ ядерної зброї на території, яку вони незаконно анексували.

Зокрема, Україну Путін прагнув би зробити державою без виходів до морів, але повністю контрольовано.

"Вони зараз наголошують, що військові дії тривають на території Росії, згідно з їхнім законодавством всі окуповані землі нині їхні. Чому вони включили ці території? - не лише тому, щоб накласти ніби лапу на нашу територію, а і щоб можна було використовувати внутрішнє законодавство на території військових дій, використовувати строковиків, використати тактичну ядерну зброю, адже у них написано, що для захисту власного суверенітету, вони наголошують, що ми ні на кого не нападали, у нас військові дії відбуваються на території Російської Федерації. Отакий абсурд зараз, але вони живуть і вірять в то", - підсумував заступник Голови СБУ.

Водночас ще один експерт каже про те, що російський диктатор Володимир Путін і його поплічники абсолютно не приховують своїх планів щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включно з Берліном.

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