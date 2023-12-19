Кібератака на "Київстар": чи можуть хакери зробити те саме з "Дією"

Представник Мінцифри запевнив, що навіть у разі злому "Дії" ворог не отримає жодної важливої інформації про користувачів.

Потужна ворожа кібератака на "Київстар", внаслідок якої робота мобільного оператора на деякий час навіть була припинена, стривожила українців.

Чи можуть хакери атакувати "Дію", як зробили з "Київстаром", та чи треба хвилюватися, пояснив в ефірі телемарафону керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Він запевнив, що ймовірна кібератака на "Дію" не дасть ворогові жодної важливої інформації. За словами представника Мінцифри, застосунок створений таким чином, що в системі "Дії" немає жодних даних жодного громадянина.

"Коли ви ставите мобільний застосунок, авторизуєтеся шляхом через BankID або NFS в біометричному документі, далі мобільний застосунок робить запит до відповідних реєстрів. Тобто до реєстру, наприклад, водійських посвідчень... і запитує, чи є в цього громадянина водійське посвідчення. Так само відбувається з усіма документами. Якщо документ є, то він надходить безпосередньо на телефон.

Умовно кажучи, поклавши систему "Дії" все одно не можна ні викрасти дані, ні нічого з ними зробити, бо вони зберігаються належним чином в державних реєстрах", – запевнив Мстислав Банік.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри презентувало на Diia Summit нові послуги в "Дії" та оновлений дизайн застосунку.

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