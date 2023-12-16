В Украину вернули еще троих детей: их содержали на ВОТ и в РФ – подробности

Украина вернула домой еще троих детей. Двое из них вернулись к маме – это дети 2008-го и 2012-го годов рождения, которых удалось вывезти из временно оккупированых территорий. Третий ребенок находился на территории России и воссоединился со своей матерью на территории Грузии.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Совместными усилиями нашей команды и Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца при посредничестве Государства Катар мы возвращаем троих детей. Все они уже дома со своими родными", — говорится в сообщении.

Напомним, Ермак объяснил, почему Украина почти ничего не знает о судьбе похищенных детей из Украины.

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