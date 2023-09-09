Не только для зубов: зачем натирать посуду зубной пастой

Когда наши бабушки натирали посуду зубным порошком, чтобы она блистала и была чистой. Можно ли использовать современную пасту?

Чтобы отполировать старую посуду вам, кроме тарелок и кухонных принадлежностей, понадобятся еще следующие вещи:

зубная паста;

губка;

мягкая салфетка из ткани.

Шаг 1

Губку нужно смочить теплой водой. Добавлять в жидкость ничего не нужно, для очистки посуды вам понадобится только зубная паста. Нанесите на губку достаточно зубной пасты. Можно выбирать любую, но лучше не использовать самую дешевую, ведь после нее могут появляться следы.

Шаг 2

С помощью губки нанесите зубную пасту на тарелку, которую нужно вычистить. Если влагалища очень сильно загрязнена, нужно сильнее втирать средство. Оставьте на 10 минут. Пока тарелки ждут в свою очередь, можно нанести небольшое количество пасты на кухонные принадлежности (вилки, ножи, ложки). Натирать их нужно уже мягкой тканью салфеткой, потому что губка слишком жесткая и может оставить царапины.

Шаг 3

Промойте посуду теплой водой и протрите насухо.

Если зубная паста не справилась с сильными загрязнениями после первой процедуры, следует еще раз повторить очищение.

Сразу после такой очистки появляется чистота и блеск.