Новый вкус и не только: что будет, если выпить чай с солью

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. В каждой стране есть свои традиции его употребления. Зачем пьют чай с солью и чем он полезен?

Начнём с того, какой народ пьет чай с солью. Впервые эту приправу стали класть в ароматный напиток в Азии. Но впоследствии он стал популярен и в странах Европы. Даже тем, кто предпочитает кофе, а не чай, стоит хотя бы раз в жизни попробовать такой способ заваривания. Уверены, вам обязательно понравится.

Чем полезен чай с солью

Маленькая щепотка соли помогает сильно изменить вкус чая. Она убирает неприятную горчинку, наблюдающуюся в некоторых видах этого популярного напитка. А еще соль способствует усилению аромата чая. Она мгновенно делает вкус более пикантным и увлекательным.

Соль добавляют в чай не только для улучшения его вкусовых свойств. Эта приправа также помогает восстановить водно-электролитный баланс. К примеру, зеленый чай с солью полезен тем, что он поможет преодолеть усталость, ободрит. Организм сразу наполнится энергией и силой.

Сколько соли класть в чай: два рецепта

Сколько соли класть в чай / Фото: Pexels

Рецепт №1 : Возьмите небольшую кастрюлю или сотейник, добавьте 1,5 чайной ложки заварки. Влейте 600 мл чистой воды. Проварите несколько минут, но не доводите до кипения напиток. Добавьте сахар по вкусу. А затем всыпьте 0,25 чайной ложки соли. Всё хорошо перемешайте. Добавьте 100 мл молока. Варите до первых пузырьков на поверхности, затем снимите с плиты.

Рецепт №2 : Возьмите 1,5 стакана кипятка, добавьте 1 чайную ложку заварки. Отправьте смесь на огонь и подождите, чтоб выкипела треть воды. Процедить чай. Влейте в него горячее молоко по вкусу и кипятите еще 5 минут. Добавьте 2 щепотки соли, тщательно перемешайте и можно пить.

Хотя может показаться, что употребление чая с солью и еще и с молоком — это очень необычный способ. Однако такое сочетание помогает ободрить организм, укрепить сосуды, улучшить общее чувство.

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