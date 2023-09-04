Полезные лайфхаки: как убрать следы от грецких орехов на руках

Пришла пора собирать грецкие орехи. После очищения их от зеленой кожуры руки становятся черными. Почему чернеют руки от грецких орехов и как убрать эти пятна?

Пятна на руках, которые появляются после чистки грецких орехов, отмываются очень тяжело. Поэтому люди часто могут ходить с почерневшими ладонями до двух недель.

Почему грецкие орехи окрашивают кожу

Руки чернеют только после контакта с незрелым плодом, особенно с его зеленой кожицей. Связано это с тем, что она содержит сильный пигмент – юглон. Он также является мощным источником йода. Юглон полезен для организма человека, поэтому зеленую кожуру грецких орехов часто применяют для приготовления целебных отваров. Когда скорлупка полностью высыхает, она теряет способность загрязнять руки.

Юглон пигментирует кожу не сходу, а равномерно. Эта особенность характерна для вещества. Поэтому, если после сбора урожая вы не замечаете почернения, обработать конечности все же нужно для профилактики появления загрязнения через некоторое время.

Как убрать следы от грецких орехов на руках: народные методы

Как отмыть руки от черноты грецких орехов? / Фото: Pexels

Для устранения пятен от орехов используются бытовые средства (лимонный сок, сок винограда, морская соль) и некоторые медицинские препараты (пероксид водорода, нашатырный спирт).

Лимонный сок

Сок лимона или лимонная кислота помогают отчистить черные пятна от грецких орехов. Дерма осветляется благодаря кислоте, но руки нужно обрабатывать сразу после контакта с орехами. Процедуру проводят по следующей схеме:

Выдавите сок из лимона в глубокую емкость. Опустите в жидкость руки и оставьте на 10 минут. Тщательно вымойте руки с мылом и протрите сухой щеткой.

Если вы используете лимонную кислоту, ее следует развести с водой в пропорции 1:4. Но при наличии микротрещин или ран на руках лучше не отмывать кожу лимонным соком/кислотой.

Сок позднего винограда

В плодах есть кислота, работающая по принципу лимонной. Она эффективно отмывает руки от пятен после грецких орехов. Что нужно делать:

Выжмите сок из незрелого позднего винограда. Опустите руки в него на 10 минут. Затем смойте водой с мылом.

Но если на руках есть раны, использовать этот способ тоже нельзя.

Морская соль

Чем можно очистить руки после грецких орехов? / Фото: Pexels

При наличии трещин или ран можно использовать морскую соль. Устраняется чернота путем распаривания и скрабования. Для этого:

Подготовьте горячую воду. Добавьте горсть морской соли. Опустите руки в раствор и разминайте тающую в воде соль пальцами.

Когда вода полностью остынет, тщательно вымойте руки с мылом и протрите насухо. Если пятна не исчезли за одну процедуру, нужно повторить через сутки.

Пероксид водорода

Если пятна после грецких орехов нужно устранить максимально быстро, используйте пероксид водорода. Применять препарат можно двумя способами:

Обильно смочите руки пероксидом водорода, наденьте резиновые перчатки и проходите так 15 минут. Разведите водород в воде (пропорции 1:1), окуните туда руки и удерживайте 15-20 минут.

После проведения обеих процедур нужно тщательно смыть руки водой с мылом, потерев с силой места, где больше всего загрязнений.

Нашатырный спирт

После сбора и очистки грецких орехов нашатырный спирт отлично справляется с черными пятнами. Особенно полезен он в комбинации с пероксидом водорода. Существует два метода очищения рук от следов грецких орехов нашатырным спиртом:

Налить в тарелочку нашатырий спирт и воду (пропорции 1:1), подержать в растворе руки 15 минут. Намочить ватный диск в неразбавленном веществе, усиленно тереть почернение.

После этого руки промойте водой с мылом и протрите щеточкой.

Не важно, какой метод очистки вы выбрали, после процедуры нужно обязательно смазать руки увлажненным кремом, смягчить кожу.