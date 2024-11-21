Враг продвинулся в Дарьино и Курахово — Deep State

Россияне пытаются двигаться вперед.
Аналитики обновили карту боевых действий на востоке Украины.
Об этом пишет аналитический Telegram канал Deep State в сообщении в социальных сетях.
В частности, враг продвинулся в Дарьино, Курахово, у Нижнего Клина, Кремянного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего.
В случае неточностей, можете сообщить нам об этом через @newsdeepstatebot бот.
"Ситуация в Ольговском лесу, повлекшая за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных, находится на уточнении. Просьба к участникам и свидетелям данных событий обратиться к нам", — сообщает Deep State.
Ранее сообщалось, что россияне казнили двух украинских пленных на Покровском направлении.
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