Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продвинулся в Дарьино и Курахово — Deep State

Враг продвинулся в Дарьино и Курахово — Deep State

Российские военные пытаются продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне пытаются двигаться вперед.

Аналитики обновили карту боевых действий на востоке Украины.

Об этом пишет аналитический Telegram канал Deep State в сообщении в социальных сетях.

В частности, враг продвинулся в Дарьино, Курахово, у Нижнего Клина, Кремянного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего.

В случае неточностей, можете сообщить нам об этом через @newsdeepstatebot бот.

"Ситуация в Ольговском лесу, повлекшая за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных, находится на уточнении. Просьба к участникам и свидетелям данных событий обратиться к нам", — сообщает Deep State.

Ранее сообщалось, что россияне казнили двух украинских пленных на Покровском направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Удары по России напугали европейцев в Украине! Но Путину указали место

Удары по России напугали европейцев в Украине! Но Путину указали место

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация