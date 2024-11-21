Ворог просунувся в Дар'їно та Кураховому - Deep State

Росіяни намагаються рухатися вперед.
Аналітики оновили мапу бойових дій на сході України.
Про це пише аналітичний Telegram-канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього.
У випадку неточностей, можете повідомити нам про це через бот @newsdeepstatebot.
"Ситуація у Ольгівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених, перебуває на уточнені. Прохання до учасників та свідків даних подій, звернутися до нас", - повідомляє Deep State.
Раніше повідомлялося, що росіяни стратили двох українських полонених на Покровському напрямку.
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