"Зберігаймо спокій і стриманість": Китай відреагував на ядерні погрози РФ

В МЗС Китаю закликали світ до діалогу після зміни ядерної доктрини Росії.

Китай закликав світ зберігати спокій після зміни ядерної доктрини РФ. У Пекіні вважають, що необхідно розпочати консультації для того, щоб знайти шлях до закінчення війни в Україні, розв'язаної Кремлем.

Відповідну заяву речника Лінь Цзяня опублікувало МЗС Китаю у середу, 20 листопада.

"Ми взяли до відома ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", – йдеться у заяві.

Цзянь додав, що Пекін не змінив й не змінить своє ставлення до війни в Україні. Тому Китай знову закликає сторони конфлікту до діалогу та припинення ескалації.

Представник МЗС Китаю також зауважив, що його країна не залишатиметься осторонь і "надалі відіграватиме конструктивну роль у цьому напрямку".

Нагадаємо, очільник МЗС Франції оцінив ядерні погрози Путіна та назвав їх порожніми балачками. На думку Жана-Ноеля Барро, Путін "розмахує" новою ядерною доктриною, щоб залякати Захід.

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