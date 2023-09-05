Новий смак і не тільки: що буде, якщо випити чай з сіллю

Чай — один з найпопулярніших напоїв в усьому світі. В кожній країні існують свої традиції його вживання. Навіщо п'ють чай з сіллю і чим він корисний?

Почнемо з того, який народ п'є чай з сіллю. Вперше цю приправу почали класти в ароматний напій в Азії. Але згодом він став популярним і в країнах Європи. Навіть тим, хто віддає перевагу каві, а не чаю, варто хоча б раз у житті спробувати такий спосіб заварювання. Впевнені, вам неодмінно сподобається.

Чим корисний чай з сіллю

Маленька дрібка солі допомагає сильно змінити смак чаю. Вона прибирає неприємну гірчинку, яка спостерігається в деяких видах цього популярного напою. А ще сіль сприяє посиленню аромату чаю. Вона миттєво робить смак більш пікантним і цікавим.

Сіль додають в чай не лише для покращення його смакових властивостей. Ця приправа допомагає також відновити водно-електролітний баланс. Наприклад, зелений чай з сіллю корисний тим, що він допоможе подолати втому, підбадьорить. Організм відразу наповниться енергією і силою.

Скільки солі класти в чай: два рецепти

Скільки солі класти в чай / Фото: Pexels

Рецепт №1: Візьміть невелику каструлю або сотейник, додайте 1,5 чайної ложки заварки. Влийте 600 мл чистої води. Проваріть кілька хвилин, але не доводьте напій до кипіння. Додайте цукор за смаком. А потім всипте 0,25 чайної ложки солі. Все добре перемішайте. Додайте 100 мл молока. Варіть до перших бульбашок на поверхні, потім зніміть з плити.

Рецепт №2: Візьміть 1,5 склянки окропу, додайте 1 чайну ложку заварки. Відправте суміш на вогонь і зачекайте, щоб википіла третина рідини. Процідіть чай. Влийте до нього гаряче молоко за смаком та кип'ятіть ще 5 хвилин. Додайте 2 дрібки солі, ретельно перемішайте і можна пити.

Хоча може здатися, що вживання чаю з сіллю та ще й з молоком — це надто незвичайний спосіб. Однак таке поєднання допомагає підбадьорити організм, зміцнити судини, покращити загальне відчуття.

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