Не лише для зубів: навіщо натирати посуд зубною пастою

Колись наші бабусі натирали посуд зубним порошком, щоб він блищав і був чистим. Чи можна використовувати сучасну пасту?

Щоб відполірувати старий посуд вам, крім тарілок та кухонного приладдя, знадобляться ще такі речі:

зубна паста;

губка;

м'яка серветка з тканини.

Крок 1

Губку необхідно змочити теплою водою. Додавати у рідину нічого не потрібно, для очищення посуду вам знадобиться лише зубна паста. Нанесіть на губку достатньо зубної пасти. Можна обирати будь-яку, але краще не використовувати найдешевшу, адже після неї можуть з'являтися сліди.

Крок 2

За допомогою губки нанесіть зубну пасту на тарілку, яку потрібно вичистити. Якщо повехня дуже сильно забруднена, потрібно сильніше втирати засіб. Залишіть на 10 хвилин. Поки тарілки чекають на свою чергу, можна нанести невелику кількість пасти на кухонне приладдя (виделки, ножі, ложки). Натирати їх потрібно вже м'якою серветкою з тканини, тому що губка надто жорстка і може залишити подряпини.

Крок 3

Промийте посуд теплою водою і витріть насухо.

Якщо зубна паста не впоралася з сильними забрудненнями після першої процедури, варто ще раз повторити очищення.

Відразу після такого очищення з'являється чистота і блиск.