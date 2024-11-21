Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – они обещают быть удачными, особенно если работать над ними сообща, в коллективе.
Символ дня: Табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно, если сразу же начать лечение, а не ждать, пока «само пройдет».
Питание дня: необходимо избегать тяжелой – прежде всего, жирной – пищи, но при этом очень важно включить в рацион продукты, способствующие кроветворению – печень, красные ягоды и фрукты (на исходе осени это может быть клюква, рябина, гранат, свекла, помидоры) и красное сухое вино.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно гадать – карты дадут ответы на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут – о них можно забыть.
Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя, крепкого кофе, а употребление лекарств свести к минимуму.
Цитата дня: «Людской коллектив, если он насчитывает хотя бы три человека, имеет тенденцию делиться – судя по всему, спонтанно – на два враждующих лагеря» Мишель Уэльбек).
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