Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – они обещают быть удачными, особенно если работать над ними сообща, в коллективе.

Символ дня: Табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно, если сразу же начать лечение, а не ждать, пока «само пройдет».

Питание дня: необходимо избегать тяжелой – прежде всего, жирной – пищи, но при этом очень важно включить в рацион продукты, способствующие кроветворению – печень, красные ягоды и фрукты (на исходе осени это может быть клюква, рябина, гранат, свекла, помидоры) и красное сухое вино.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно гадать – карты дадут ответы на любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут – о них можно забыть.

Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя, крепкого кофе, а употребление лекарств свести к минимуму.

Цитата дня: «Людской коллектив, если он насчитывает хотя бы три человека, имеет тенденцию делиться – судя по всему, спонтанно – на два враждующих лагеря» Мишель Уэльбек).

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