В Украине более тысячи пар женились в "Діх"

Сервис революционный не только для Украины, но и всего мира.
1 000+ пар женились онлайн в "Дії".
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, украинцы доверяют "Дії" самое важное — создание семьи. Брак онлайн работает уже 3 месяца, и за это время 1170 пар женились в "Дії". В условиях войны брак онлайн особенно важен, это топ-услуга для военных и пар, находящихся на расстоянии.
"Сервис революционный не только для Украины, но и для всего мира: мы первыми запустили полный цикл бракосочетания в смартфоне. Регистрация брака в Действии даже попала в список лучших изобретений мира от TIME, а также стала трендом в украинских соцсетях", — заявил Федоров.
"Брак в "Действии" преодолевает расстояние, бумажную волокиту, бюрократию и экономит время на важное. Выбирайте скорость и инновационность — выбирайте "Дію", — убежден чиновник.
Напомним, что ранее украинцы смогут покупать билеты в театр через "Дію".
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