Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мошенники научились подделывать "Дію": как работает схема

Мошенники научились подделывать "Дію": как работает схема

Хакеры, мошенники / Фото: Служба безопасности Украины

Аферисты используют брэнд-элементы приложения для создания фишинговых сайтов.

Мошенники научились подделывать мобильное приложение государственных услуг "Дія". Злоумышленники используют брэнд-элементы приложения для создания фишинговых сайтов.

Об этом рассказали в Национальной полиции, передает "Апостроф".

Там отметили, что аферисты посылают гражданам ссылки на соответствующие ресурсы, убеждают ввести конфиденциальные платежные данные (номер банковской карты, срок ее действия и cvv-код) и сообщить одноразовые авторизационные пароли к  онлайн-банкингу.

"Таким образом мошенники присваивают чужие сбережения", – сообщили правоохранители.

В полиции также рассказали о фактах⁠ ⁠получения мошенниками доступа к настоящему приложению жертвы и наложению цифровой подписи для оформления онлайн-кредита от имени потерпевшего на подконтрольные мошеннические счета.

Кроме того, полиция фиксировала случаи использования фейковых приложений "Дія" при получении отправлений в отделениях компаний-перевозчиков.

Напомним, Министерство экономики разрабатывает программу кэшбека, которая позволит украинцам получать до 3 тысяч гривен ежемесячно за покупки украинских товаров через приложение "Дія".

Обманули на 40 тысяч гривен! Новая опасная мошенническая схема!

Обманули на 40 тысяч гривен! Новая опасная мошенническая схема!

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация