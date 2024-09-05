Мошенники научились подделывать "Дію": как работает схема

Мошенники научились подделывать мобильное приложение государственных услуг "Дія". Злоумышленники используют брэнд-элементы приложения для создания фишинговых сайтов.

Об этом рассказали в Национальной полиции, передает "Апостроф".

Там отметили, что аферисты посылают гражданам ссылки на соответствующие ресурсы, убеждают ввести конфиденциальные платежные данные (номер банковской карты, срок ее действия и cvv-код) и сообщить одноразовые авторизационные пароли к онлайн-банкингу.

"Таким образом мошенники присваивают чужие сбережения", – сообщили правоохранители.

В полиции также рассказали о фактах⁠ ⁠получения мошенниками доступа к настоящему приложению жертвы и наложению цифровой подписи для оформления онлайн-кредита от имени потерпевшего на подконтрольные мошеннические счета.

Кроме того, полиция фиксировала случаи использования фейковых приложений "Дія" при получении отправлений в отделениях компаний-перевозчиков.

Напомним, Министерство экономики разрабатывает программу кэшбека, которая позволит украинцам получать до 3 тысяч гривен ежемесячно за покупки украинских товаров через приложение "Дія".

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