В мэрии Чернигова появились "люди с автоматами": что произошло

В четверг, 5 сентября, в помещение Черниговского городского совета вошли сотрудники полиции, которые, по словам исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако, были вооружены автоматами. В течение рабочего дня они проводили обыски в служебных кабинетах мэрии.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и остальные помещения. Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на городской совет с целью парализовать его работу”, — говорится в сообщении Александра Ломако.

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В Черниговском горсовете сообщили, что правоохранителям были предоставлены все необходимые документы, "большинство из которых размещены на официальном веб-сайте городского совета".

“Речь идет о решении Черниговсовета от 2017 года. В том году около 1,5 млн грн паевого взноса было уплачено предпринимателем, который построил автозаправочную станцию на земле коммунального предприятия. Сообщение, что земельный участок был передан безвозмездно, не соответствуют действительности”, — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что состоялся обыск в кабинете и.о. городского головы Чернигова и в помещениях общего отдела городского совета, и подчеркнули, что в 2017 году Александр Ломако не занимал должности секретаря городского совета, не был исполняющим обязанности городского головы и даже не был депутатом городского совета.

В полиции Черниговской области сообщили, что обыски в горсовете происходили в рамках расследования факта незаконного отчуждения земли территориальной общины города, которым был нанесен ущерб в значительных размерах.

"Должностные лица без проведения аукциона, как предусматривает закон, предоставили обществу бесплатное право застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС", — сообщили в полиции.

Напомним, в начале июня этого года в помещении Киевской городской государственной администрации прошли обыски.

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