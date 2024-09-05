У мерії Чернігова з’явилися “люди з автоматами”: що сталося

У четвер, 5 вересня, до приміщення Чернігівської міської ради увійшли працівники поліції, які, за словами виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, були озброєні автоматами. Впродовж робочого дня вони проводили обшуки у службових кабінетах мерії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет і решту приміщень. Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на міську раду з метою паралізувати її роботу”, - йдеться в дописі Олександра Ломака.

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В Чернігівській міськраді повідомили, що правоохоронцям було надано всі необхідні документи, “більшість з яких розміщені на офіційному вебсайті міської ради”.

“Йдеться про рішення Чернігівради від 2017 року. Того року близько 1,5 млн грн пайового внеску було сплачено підприємцем, який збудував автозаправну станцію на землі комунального підприємства. Повідомлення, що земельна ділянка була передана безоплатно, не відповідають дійсності”, – йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що відбувся обшук у кабінеті в.о міського голови Чернігова та у приміщеннях загального відділу міської ради, та наголосили, що 2017 року Олександр Ломако не обіймав посаду секретаря міської ради, не був виконувачем обовʼязків міського голови і навіть не був депутатом міської ради.

В поліції Чернігівської області повідомили, що обшуки в міськраді відбувалися у рамках розслідування факту незаконного відчуження землі територіальної громади міста, яким було завдано збитків у значних розмірах.

"Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці в подальшому збудували АЗС", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, на початку червня цього року у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулися обшуки.

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