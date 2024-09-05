Посадіть ці квіти восени – і ваш сад зацвіте вже в березні

Якщо у вересні почати сіяти квіти, то вже ранньою весною отримаєте квітучий сад. Тим паче, посів рослин на зиму має купу переваг. Осінні квіти загартовані, не потребуватимуть особливого догляду і почнуть цвісти вже наприкінці березня. Тому не варто ігнорувати таку можливість.

Які переваги осіннього садіння квітів

Квіти цвістимуть вже ранньої весни.

Рослини будуть загартованими, матимуть стійкість до заморозків і не хворітимуть.

Не потрібно буде витрачати час на догляд за розсадою.

Осінні квіти зацвітають на місяць раніше, ніж ті, які посіяні навесні.

У квітів, які перезимували, міцніша коренева система, тому вони швидко ростуть і розвиваються.

Рослини, які посаджені восени, стійкіші до різноманітних захворювань.

Які квіти найкраще садити восени: повний список

Цибулинні квіти: тюльпани, нарциси, крокуси та проліски. Ці квіти зацвітають першими, тому милуватимуть ваше око вже ранньою весною. Цибулини квітів варто садити на рекомендовану глибину, добре полити та в листопаді покрити грядку мульчею, щоб вони не померзли.

Ці квіти зацвітають першими, тому милуватимуть ваше око вже ранньою весною. Цибулини квітів варто садити на рекомендовану глибину, добре полити та в листопаді покрити грядку мульчею, щоб вони не померзли. Жоржини. Їх можна садити наприкінці вересня до початку листопада — це допоможе рослині краще підготуватися до холоду. А навесні вона швидше проросте і зацвіте вже на початку квітня. Жоржини треба садити так, щоб частина кореневої системи залишалася над землею. Після садіння рослину варто добре полити, а на зиму прикрити корені мульчею.

Їх можна садити наприкінці вересня до початку листопада — це допоможе рослині краще підготуватися до холоду. А навесні вона швидше проросте і зацвіте вже на початку квітня. Жоржини треба садити так, щоб частина кореневої системи залишалася над землею. Після садіння рослину варто добре полити, а на зиму прикрити корені мульчею. Лілії та іриси. Якщо посадити ці квіти у вересні, це допоможе їм швидше активувати свій ріст та розвиток навесні. Вони зацвітуть на три тижні раніше, ніж ті квіти, які були висаджені навесні. Після садіння іриси та лілії також варто добре полити, щоб цибулини увібрали в себе достатню кількість вологи.

Якщо посадити ці квіти у вересні, це допоможе їм швидше активувати свій ріст та розвиток навесні. Вони зацвітуть на три тижні раніше, ніж ті квіти, які були висаджені навесні. Після садіння іриси та лілії також варто добре полити, щоб цибулини увібрали в себе достатню кількість вологи. Мальви. Це літні рослини, тому осіннє садіння допоможе їм зацвісти вже наприкінці весни. Вони потішать своєю красою вже на ранній стадії вегетативного періоду. Насіння мальв треба сіяти на глибині до 2 сантиметрів і також добре полити водою.

Це літні рослини, тому осіннє садіння допоможе їм зацвісти вже наприкінці весни. Вони потішать своєю красою вже на ранній стадії вегетативного періоду. Насіння мальв треба сіяти на глибині до 2 сантиметрів і також добре полити водою. Гіацинти, айстри та чорнобривці можна сіяти наприкінці вересня і в жовтні. Також у цей період краще садити багаторічні квіти – півонії, гортензії, дельфініуми, маргаритки та незабудки.

можна сіяти наприкінці вересня і в жовтні. Також у цей період краще садити багаторічні квіти – півонії, гортензії, дельфініуми, маргаритки та незабудки. Троянди найкраще садити від третьої декади вересня і до середини жовтня. Тоді кущ встигне добре вкоренитися і чудово перезимує. У листопаді квіти треба підгорнути, а до настання морозів накрити плівкою або агроволокном.

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