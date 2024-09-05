Посадите эти цветы осенью – и ваш сад зацветет уже в марте

Если в сентябре начать сеять цветы, то уже ранней весной получите цветущий сад. Тем более, посев растений на зиму имеет кучу преимуществ. Осенние цветы закаленные, не будут нуждаться в особом уходе и начнут цвести уже в конце марта. Потому не стоит игнорировать такую возможность.

Какие преимущества осенней посадки цветов

Цветы будут цвести уже ранней весной.

Растения будут закаленными, будут иметь устойчивость к заморозкам и не будут болеть.

Не нужно будет тратить время на уход за рассадой.

Осенние цветы зацветают на месяц раньше, чем посеянные весной.

У перезимовавших цветов более крепкая корневая система, поэтому они быстро растут и развиваются.

Растения, посаженные осенью, более устойчивы к различным заболеваниям.

Какие цветы лучше садить осенью: полный список

Луковичные цветы: тюльпаны, нарциссы, крокусы и подснежники. Эти цветы зацветают первыми, поэтому будут радовать ваш глаз уже ранней весной. Луковицы цветов следует сажать на рекомендованную глубину, хорошо полить и в ноябре покрыть грядку мульчей, чтобы они не замерзли.

Эти цветы зацветают первыми, поэтому будут радовать ваш глаз уже ранней весной. Луковицы цветов следует сажать на рекомендованную глубину, хорошо полить и в ноябре покрыть грядку мульчей, чтобы они не замерзли. Георгины. Их можно сажать в конце сентября до начала ноября — это поможет растению лучше подготовиться к холоду. А весной растение быстрее прорастет и зацветет уже в начале апреля. Георгины надо сажать так, чтобы часть корневой системы оставалась над землей. После посадки растение следует хорошо полить, а на зиму прикрыть корни мульчей.

Их можно сажать в конце сентября до начала ноября — это поможет растению лучше подготовиться к холоду. А весной растение быстрее прорастет и зацветет уже в начале апреля. Георгины надо сажать так, чтобы часть корневой системы оставалась над землей. После посадки растение следует хорошо полить, а на зиму прикрыть корни мульчей. Лилии и ирисы. Если посадить эти цветы в сентябре, это поможет им быстрее активировать рост и развитие весной. Они зацветут на три недели раньше, чем те цветы, которые были высажены весной. После посадки ирисы и лилии также следует хорошо полить, чтобы луковицы впитали в себя достаточное количество влаги.

Если посадить эти цветы в сентябре, это поможет им быстрее активировать рост и развитие весной. Они зацветут на три недели раньше, чем те цветы, которые были высажены весной. После посадки ирисы и лилии также следует хорошо полить, чтобы луковицы впитали в себя достаточное количество влаги. Мальвы. Это летние растения, поэтому осенняя посадка поможет им зацвести уже в конце весны. Они обрадуют своей красотой уже на ранней стадии вегетативного периода. Семена мальв нужно сеять на глубине до 2 сантиметров и также хорошо полить водой.

Это летние растения, поэтому осенняя посадка поможет им зацвести уже в конце весны. Они обрадуют своей красотой уже на ранней стадии вегетативного периода. Семена мальв нужно сеять на глубине до 2 сантиметров и также хорошо полить водой. Гиацинты, астры и чернобривцы можно сеять в конце сентября и в октябре. Также в этот период лучше сажать многолетние цветы – пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки и незабудки.

можно сеять в конце сентября и в октябре. Также в этот период лучше сажать многолетние цветы – пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки и незабудки. Розы лучше всего сажать с третьей декады сентября и до середины октября. Тогда куст успеет хорошо укорениться и отлично перезимует. В ноябре цветы нужно окучить, а до наступления морозов накрыть пленкой или агроволокном.

Читайте также:

Когда и как сажать гиацинты осенью в открытый грунт, в горшок: советы опытных цветоводов.

Что делать с бархатцами после цветения: удобрение, мульча, борьба с вредителями и болезнями