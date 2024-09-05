Президент РФ Владимир Зеленский убежден, что пока может войну на истощение в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Надежды на то, что войну можно будет прекратить с помощью определенного военного или экономического сокращения, пока не оправдались.

"Теперь то, что началось как война Путина, все больше становится войной России, усиливая способность Кремля игнорировать расходы", — пишет издание.

Воздействует на Путина и поражение под Курском. В конце концов это первое вторжение в Россию, которая имеет ядерное оружие со времен Второй мировой войны — и к тому же это сделало неядерное государство. В то же время маловероятно, что это унижение повлечет за собой политические проблемы для Путина дома, как предполагают высокопоставленные чиновники в Украине и на Западе.

"Глубокие резервы социальной инерции, апатии и насильственной атомизации российского общества были источниками власти Путина задолго до полномасштабного вторжения в Украину. И тогда Кремль тщательно культивировал эти столбы режима — одновременно укрепляя аппарат репрессий", — пишет издание.

Прогнозируется, что рост провоенных настроений в России не обязательно приводит к увеличению армии, но это облегчает работу правительства по убеждению россиян терпеть открытую борьбу со своими соседями.

Путин отложил "Курск" на потом

В этом году Путин сконцентрировал свое внимание на востоке Украины, где российские войска прорывают себе путь через украинскую оборону. Пока

"Это помогает объяснить, почему Кремль, несмотря на замешательство, не спешит использовать некоторые из мощнейших в его распоряжении инструментов, включая тактическое ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский по понятным причинам хочет представить вторжение в Россию как окончательное доказательство того, что на Кремль можно влиять силой – и что Западу не стоит бояться эскалации ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами, развалилась.

"В этой войне для Путина будут дальнейшие болезненные изменения, поскольку Киев будет искать одобрение Запада на использование ракет дальнего радиуса действия, оказанных НАТО, чтобы нанести удары глубоко внутри России, а также развивать собственную ракетную программу с помощью Запада. Но Кремлю хватает инструментов для ответы. Важнейшим решением сейчас является попытка Путина провести новую мобилизацию, учитывая, что количество российских войск исчерпано", — пишет издание", — добавили в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский также прокомментировал визит Путина в Монголию, ратифицировавшую Римский устав, но не выполнившую ордер Международного уголовного суда по аресту российского президента.

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