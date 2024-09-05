Путін досі вірить у перемогу на війні проти України - FT

Російський диктатор не збирається відмовлятися від своїх планів.

Президент РФ Володимир Зеленський переконаний, що досі може війну на виснаження в Україні.

Про це пише Financial Times.

Сподівання на те, що війну можна буде швидко припинити за допомогою певного військового чи економічного скорочення, наразі не виправдалися.

"Тепер те, що почалося як війна Путіна, дедалі більше стає війною Росії, посилюючи здатність Кремля ігнорувати витрати", - пише видання.

Впливає на Путіна і поразка під Курськом. Зрештою, це перше вторгнення до Росії, яка має ядерну зброю з часів Другої світової війни - і до того ж це зробила неядерна держава. Водночас малоймовірно, що це приниження спричинить політичні проблеми для Путіна вдома, як припускають високопосадовці в Україні та на Заході.

"Глибокі резерви соціальної інерції, апатії та насильницької атомізації російського суспільства були джерелами влади Путіна задовго до повномасштабного вторгнення до України. І відтоді Кремль ретельно культивував ці стовпи режиму - одночасно зміцнюючи апарат репресій", - пише видання.

Прогнозується, що зростання провоєнних настроїв у Росії не обов’язково призводить до збільшення армії, але це полегшує роботу уряду з переконання росіян терпіти відкриту боротьбу зі своїми сусідами.

Путін відклав "Курськ" на потім

Цього року Путін зосередив свою увагу на сході України, де російські війська проривають собі шлях через українську оборону. Наразі

"Це допомагає пояснити, чому Кремль, попри збентеження, не поспішає використовувати деякі з найпотужніших інструментів, які є в його розпорядженні, включаючи тактичну ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський зі зрозумілих причин хоче представити вторгнення в Росію як остаточний доказ того, що на Кремль можна впливати силою - і що Заходу не варто боятися ескалації", - мовиться в повідомленні.

Зазначається, що вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами, розвалилася.

"У цій війні для Путіна будуть подальші болісні зміни, оскільки Київ шукатиме схвалення Заходу на використання ракет далекого радіусу дії, наданих НАТО, щоб завдати ударів глибоко в середині Росії, а також розвивати власну ракетну програму за допомогою Заходу. Але Кремлю не бракує інструментів для відповіді. Найважливішим рішенням зараз є те, чи спробує Путін провести нову мобілізацію, враховуючи, що кількість російських військ вичерпана", - пише видання", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також прокоментував візит Путіна до Монголії, яка ратифікувала Римський статут, але не виконала ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту російського президента.

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