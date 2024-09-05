"Может тлеть неделями": почему не могут погасить пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели Киевской области продолжают тушение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который продолжается уже третьи сутки недалеко от Киева.

Масштабные лесные пожары в зоне отчуждения продолжаются. На "Карте пожаров и направления ветра в Украине онлайн" можно наблюдать отметки новых возгораний на востоке и западе от Чернобыля.

"По состоянию на утро 5 сентября площадь возгорания в Лубянском лесничестве в зоне отчуждения возросла до 550 гектаров из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время пожар локализован, но борьба с огнем продолжается", – сообщают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Пожар в Чернобыльской зоне/Фото ГСЧС

Что говорят в ГСЧС?

Спасатели Киевской области сообщают, что в настоящее время подразделения спасателей работают на месте возгорания, но какую площадь охватил пожар, пока сказать не могут.

"Площадь пожара в зоне отчуждения уточняется. На некоторых локациях происходит тление травы, но открытого огня уже нет. Сейчас спасатели занимаются проливкой остатков от тлеющих пней и старых деревьев. Поэтому площадь пожара увеличиваться не может, потому что открытого огня нет", – уверяют ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Кстати, по информации Министерства защиты окружающей среды, всем работникам, участвующим в тушении пожара, выданы средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Пожар в Чернобыльской зоне/Фото ГСЧС

Что говорят экологи?

По словам эколога Александра Соколенко, ситуация имеет тенденцию к существенному ухудшению, учитывая среднесрочный метеорологический прогноз.

"Сейчас имеем три очага горения, площадь которых может составлять более 1000 гектаров. Это вдвое больше, чем по состоянию на 12:00 в минувшие сутки. Усложняет ситуацию аномальная засуха, высокая температура воздуха и порывистый ветер. Также фиксируется ряд возгораний в лесном массиве возле поселка Ровжи, новые очаги горения обнаружены на севере Житомирщины", – рассказывает Александр Соколенко.

На 37-ю годовщину чернобыльской катастрофы зона отчуждения несет новую угрозу

Нет огня, но есть дым

Что касается отсутствия открытого огня, то эколог говорит, что ориентируется на информацию по онлайн-карте пожаров и направления ветра в Украине.

"Количество отметок о пожарах на карте значительно больше, чем вчера. Но дело в том, что онлайн-сервис фиксирует и задымление, а оно в зоне отчуждения может быть и при отсутствии открытого огня. То есть лесной пожар могли погасить или локализовать, но поскольку держится засушливая погода, то лесная подстилка, а это определенный слой торфа, может тлеть неделями. Спутник будет фиксировать эти задымления как пожары. Это может продолжаться до первого хорошего дождя", – объясняет ТСН.ua Александр Соколенко.

Пожар в Зоне отчуждения — очагов возгорания становится больше/Коллаж ТСН.ua

Новое место пожара в зоне отчуждения

При этом эколог подчеркивает, что если красных точек на онлайн-карте стало больше, то это свидетельствует о том, что пожар распространяется.

"Здесь сложно сказать – это верховой или низовой пожар. Поэтому, конечно, спасателям виднее, они на месте, а зона отчуждения – закрытый объект. Также можно констатировать, что появились новые очаги пожара к северу от Чернобыля. Кстати, именно там находится лесная часть зоны, и это гораздо хуже, потому что повреждению огнем подвергнутся именно лесные участки. Что касается вчерашнего места возгорания в зоне отчуждения, то оно уже горело несколько лет назад, так что пожар там вспыхнул во второй раз", – объясняет Александр Соколенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о масштабном пожаре в Чернобыльской зоне: пойдет ли дым на Киев и что делать.

Все в огне! На востоке Украины горят леса! Страшные последствия пожара

Читайте также:

Закрывайте окна и не находитесь долго на улице: под Чернобылем горит лесная подстилка

Над Киевом поднимается черный дым:что горит

Ночь сожженных авто в Киеве: что стало причиной и кого подозревают в поджогах