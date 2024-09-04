В Чернобыльской зоне масштабный пожар: пойдет ли дым на Киев и что делать

В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар. По информации ГСЧС, огонь на открытой территории локализован на площади 421 га. Опасное возгорание находится недалеко от Киева.

Спасатели уверяют, что проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты, и добавляют, что радиационный фон в норме.

На ликвидации пожара работает 130 человек личного состава и 37 единиц техники от ГСЧС, семь единиц техники от лесного хозяйства.

ТСН.ua выяснял, насколько опасны последствия такого пожара для Киева и других городов региона.

На онлайн карте пожаров и направления ветра Украины можно было увидеть 12 очагов возгорания в Чернобыльской зоне. Огонь вспыхнул южнее центра зоны отчуждения, западнее от ЧАЭС, Припяти и Чернобыля. Кстати, количество очагов возгорания заметно увеличивается и к моменту публикации уже составляло более 23. Еще 5 новых очагов пожаров зафиксированы на востоке зоны отчуждения.

Пожар в Чернобыльской зоне / Фото: ГСЧС

Есть ли угроза для Киева

Эколог Александр Соколенко говорит, что последствия пожара мы в Киеве вряд ли ощутим.

"Чернобыльская зона горит не впервые. Когда там происходят возгорания, то обычно фиксируются локальные повышения уровней радионуклидов в воздухе именно на территориях, приближенных к эпицентру пожара. Серьезной угрозы для больших населенных пунктов, таких как Киев или Житомир, это не представляет. Это не те уровни радиационного загрязнения, которые могли бы быть угрожающими. К тому же эти повышения радионуклидов локальные, на территории, где практически нет людей. Кстати, дым от этого пожара может скорее пойти на Беларусь, чем на Киев", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Засушливая погода и обломки сбитых ракет

Эколог напоминает, что большая часть зоны отчуждения – это территория Чернобыльского биосферного заповедника, одного из самых больших в Европе природоохранных объектов. Большая часть заповедника – это леса и природные территории с водоемами и пойменными лугами вокруг них. А возгорание в зоне отчуждения могло произойти от чего угодно, ведь погодные условия этому способствуют.

"К сожалению, все это может очень быстро гореть. Особенно сейчас, когда мы переживаем аномальную засуху в Киевской области. Фактически до полутора месяцев не было осадков, которые могли бы достаточно увлажнять лесную подстилку. Поэтому уровень чрезвычайной пожарной опасности длится достаточно долго и будет продолжаться, поскольку в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков не предполагается", – рассказывает Александр Соколенко.

Специалист предупреждает, что в такую погоду нужно быть максимально осторожными с открытым огнем, а также учитывать вражеские "Шахеды" и ракеты, обломки от которых могут вызвать возгорание сухой травы или леса.

Пожар в Чернобыльской зоне / Фото: ГСЧС

Почему не удастся быстро потушить огонь

Эколог добавляет, что со вчерашнего вечера и сегодня днем на юге Украины сформировался циклон, двигающийся к юго-западу от Одессы в направлении Молдовы.

"Именно из-за циклона в Киевской области и в Киеве усилился ветер, и мы его хорошо чувствуем. Поэтому пожар в Чернобыльской зоне будет сложно потушить. Есть риск его усиления и распространения с учетом фактора усиления ветра. Поэтому ситуация, вероятнее всего, будет только ухудшаться – при такой погоде обуздать такой пожар будет очень тяжело", – отмечает Александр Соколенко.

Стоит ли бояться распространения радионуклидов

Эколог утверждает, что каких-либо серьезных рисков для здоровья от распространения радионуклидов в результате пожара он не видит.

"Поэтому не стоит паниковать – выезжать из города или скупать лекарства. За время, прошедшее со дня Чернобыльской катастрофы, самые опасные соединения, которые там были, уже давно распались. А те, которые там до сих пор есть, они опасны разве что для людей, которые находятся в эпицентре пожара", – заключает Александр Соколенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что под Чернобылем горит лесная подстилка.

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