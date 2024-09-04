У Чорнобильській зоні масштабна пожежа: чи піде дим на Київ та що робити

Еколог пояснив, чому пожежу у зоні відчуження важко погасити та які можливі наслідки.

У Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа. За інформацією ДСНС, вогонь на відкритій території локалізовано на площі 421 га. Небезпечне займання знаходиться недалеко від Києва.

Рятувальники запевняють, що проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту, та додають, що радіаційний фон у нормі.

На ліквідації пожежі працюють 130 чоловік особового складу та 37 одиниць техніки від ДСНС, сім одиниць техніки від лісового господарства.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки небезпечні наслідки такої пожежі для Києва та інших міст регіону.

На онлайн мапі пожеж та напрямку вітру України, можна було побачити 12 осередків займання у Чорнобильській зоні. Вогонь спалахнув південніше від центру зони відчуження, західніше від ЧАЕС, Прип’яті та Чорнобиля. До речі, кількість осередків займання помітно збільшується і на момент публікації вже становила понад 23. Ще 5 нових осередків пожеж зафіксовано на сході зони відчуження.

Пожежа у Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

Чи є загроза для Києва?

Еколог Олександр Соколенко каже, що наслідки пожежі у Києві, ми навряд чи відчуємо.

"Чорнобильська зона горить не вперше. Коли там стаються займання, то зазвичай фіксуються локальні підвищення рівнів радіонуклідів в повітрі. Саме на територіях наближених до епіцентру пожежі. Серйозної загрози це не становить для великих населених пунктів таких як Київ, чи Житомир. Це не ті рівні радіаційного забруднення, які б могли бути загрозливим. До того ж, ці підвищення радіонуклідів локальні, на території, де практично немає людей. До речі, дим від цієї пожежі може швидше піти на Білорусь, ніж на Київ", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Посушлива погода та уламки збитих ракет

Еколог нагадує, що більша частина зони відчуження – це територія Чорнобильського біосферного заповідника, одного з найбільших у Європі природо-охоронних об’єктів. Більша частина заповідника – це ліси та природні території з водоймами та заплавними луками навколо них. А загорання у зоні відчуження могло статися від будь-чого, адже погодні умови цьому сприяють.

"На жаль, все це може дуже швидко горіти. Особливо зараз, коли ми переживаємо аномальну посуху у Київській області. Фактично до півтора місяця не було опадів, які могли б достатньо зволожувати лісову підстилку. Тому рівень надзвичайної пожежної небезпеки триває доволі довго і буде продовжуватися. Бо найближчими днями, за прогнозами синоптиків, опадів не передбачається", – розповідає Олександр Соколенко.

Фахівець попереджає, що за такої погоди потрібно бути максимально обережними з відкритим вогнем. А також враховувати ворожі "Шахеди" та ракети, уламки від яких можуть спричинити пожежі сухої трави чи лісу.

Пожежа у Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

Чому не вдасться швидко загасити вогонь

Еколог додає, що з вчорашнього вечора і сьогодні вдень на півдні України сформувався циклон, який рухається на південний захід від Одеси у напрямку Молдови.

"Саме через циклон у Київській області та у Києві посилився вітер і ми його добре відчуваємо. Тому пожежу у Чорнобильській зоні буде складно загасити. Є ризик її посилення та поширення, з урахуванням фактору посилення вітру. Тому ситуація найімовірніше лише погіршуватиметься – за такої погоди приборкати таку пожежу буде дуже важко", – зазначає Олександр Соколенко.

Чи варто боятися поширення радіонуклідів?

Еколог стверджує, що якихось серйозних ризиків для здоров’я від поширення радіонуклідів унаслідок пожежі, він не вбачає.

"Тому не варто панікувати – виїжджати з міста чи скуповлювати ліки. За час, який сплив від дня Чорнобильської катастрофи найнебезпечніші сполуки, які там були, вже давно розпалися. А ті, які там досі є, вони небезпечні хіба що для людей, які перебувають в епіцентрі пожежі", – підсумовує Олександр Соколенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що під Чорнобилем горить лісова підстилка.

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