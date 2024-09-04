Над Киевом поднимается черный дым: что горит

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Черный дым поднимается в небо на левом берегу столицы. Пожар виден даже с правого берега.

В социальных сетях пишут, что пламя вспыхнуло недалеко от гаражей на Троещине.

Пожар в Киеве

"На открытой территории в районе улицы Электротехническая горит мусор на площади 50 квадратных метров. Распространение огня остановлено. На месте работают спасатели", – сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Причины возгорания мусора пока не известны.

Ранее ТСН.ua сообщал, что над Киевом поднимается сизый дым: что горит.

В Киеве произошел пожар возле жилого дома

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