Як подолати тривожність: симптоми та способи, які допоможуть впоратися з цим відчуттям

Турбуватися про несподівані проблеми – це нормально. Таким чином людина продумує ситуації, прораховує ймовірність негативних результатів. Але якщо така турбота переростає в постійне сильне занепокоєння, в тривожність, вона заважає не лише раціонально аналізувати ситуацію, але й жити. Постійна тривожність заважає спілкуванню з людьми, у стосунках на роботі, в навчанні.

Симптоми тривожності

Першим кроком до того, щоб подолати тривожність, постійну занепокоєність, є розпізнати її прояви.

Серед найпоширеніших симптомів тривожності:

Постійний страх або занепокоєння чимось.

Дратівливість, неспокій, тривожне очікування поганого.

Прискорене серцебиття, прискорене і часте дихання, підвищене потовиділення.

Труднощі з концентрацією уваги, слабкість і втома.

Запаморочення, туман в голові.

Проблеми зі сном.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Існує різниця між тривогою та тривожними розладами. Відчувати тривогу через щось нове – нормально, але коли цей стан стає постійним та неконтрольованим, це може свідчити про розлад.

Серед тривожних розладів виділяють:

Раптові та повторювані напади паніки, епізоди сильного страху та дискомфорту, характерні для панічних розладів.

Відчуття тривоги, яке розвинулося внаслідок травматичної події, переживання або досвіду (часто зустрічається у військових й інших представників небезпечних професій) — це посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Нав'язливі думки, які змушують людину поводитися певним незвичним чином, наприклад, відчувати потребу постійно мити руки, можуть свідчити про розвиток обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Хронічний стан сильного занепокоєння і напруги, часто без об’єктивних на те причин — генералізований тривожний розлад.

Тривожні розлади можуть проявлятися у вигляді іпохондрії, соціофобії, інших фобій.

Тривожні розлади найчастіше потребують втручання лікаря та медикаментозного лікування – антидепресантів та заспокійливих засобів.

Для боротьби із тривожністю важливо навчити людину справлятися з тривогою, коли вона виникає. Природні методи, які можуть знизити тривожність, націлені на зміну способу життя та запровадження нових звичок.

Як знизити тривожність

Спеціалісти радять різноманітні техніки для подолання тривожності

Намагатися сформулювати емоції, тривогу словами. Наприклад: "Я відчуваю злість і занепокоєння". Вимовляйте це вголос, щоб дистанціюватися від тривоги та подивитися на емоції зі сторони.

Запитайте себе: "Що найгірше може статися?", "Як би я впорався з цим?" та дайте собі відповідь.

Запитайте себе, чи дійсно ваша ситуація є такою важкою. Може, все не так катастрофічно і ви надміру драматизуєте – переживання властиві людині.

Якщо вас щось турбує, якась помилка, невирішене завдання, напишіть план дій із трьох пунктів — як не допустити її повторення в майбутньому та як вирішити завдання.

Пробачте себе за те, що не передбачили або не уникнули проблеми. Вам і так важко, не варто тиснути на себе почуттям провини.

Уявіть, що ситуація, з якою ви зіткнулися, сталася давним-давно. Чи будете ви переживати так само сильно через пів року?

Запишіть у блокноті три речі, про які ви тривожились у минулому, і тривоги виявилися даремними.

Повторюйте про себе тривожну думку, поки не стане нудно.

Якщо ви завжди зосереджуєтесь на негативі, спробуйте уявити найбільш сприятливий вихід із ситуації.

Відпочиньте від новин і серфінгу соціальними мережами.

Прийміть ванну.

Влаштуйте прибирання, лад вдома або на робочому місці допоможе навести лад і в голові.

Попросіть кого-небудь розповісти вам про те, через що вони нервували в минулому, вислухайте чужі проблеми.

Дозвольте собі зайнятися чим-небудь, що приносить задоволення.

Прогуляйтеся – провітрити голову ніколи не завадить.

Регулярно практикуйте дихання діафрагмою. Для цього потрібно усамітнитись, зручно сісти, розслабити плечі. Покласти одну руку на груди, другу – на живіт. Повільно вдихнути через ніс, водночас груди повинні залишатися нерухомими, а живіт – розширюватися. Затамувати дихання на кілька секунд. Легко натисніть на живіт і видихніть повітря. Повторюйте так декілька разів.

Не дозволяйте тривозі заважати вам жити. Займайтеся фізичними вправами, обмежте вживання алкоголю, кофеїну, повноцінно харчуйтеся та відпочивайте.

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