Як подолати тривожність: симптоми та способи, які допоможуть впоратися з цим відчуттям

Постійна тривога — як її подолати.
Турбуватися про несподівані проблеми – це нормально. Таким чином людина продумує ситуації, прораховує ймовірність негативних результатів. Але якщо така турбота переростає в постійне сильне занепокоєння, в тривожність, вона заважає не лише раціонально аналізувати ситуацію, але й жити. Постійна тривожність заважає спілкуванню з людьми, у стосунках на роботі, в навчанні.
Симптоми тривожності
Першим кроком до того, щоб подолати тривожність, постійну занепокоєність, є розпізнати її прояви.
Серед найпоширеніших симптомів тривожності:
- Постійний страх або занепокоєння чимось.
- Дратівливість, неспокій, тривожне очікування поганого.
- Прискорене серцебиття, прискорене і часте дихання, підвищене потовиділення.
- Труднощі з концентрацією уваги, слабкість і втома.
- Запаморочення, туман в голові.
- Проблеми зі сном.
- Проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Існує різниця між тривогою та тривожними розладами. Відчувати тривогу через щось нове – нормально, але коли цей стан стає постійним та неконтрольованим, це може свідчити про розлад.
Серед тривожних розладів виділяють:
- Раптові та повторювані напади паніки, епізоди сильного страху та дискомфорту, характерні для панічних розладів.
- Відчуття тривоги, яке розвинулося внаслідок травматичної події, переживання або досвіду (часто зустрічається у військових й інших представників небезпечних професій) — це посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
- Нав'язливі думки, які змушують людину поводитися певним незвичним чином, наприклад, відчувати потребу постійно мити руки, можуть свідчити про розвиток обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).
- Хронічний стан сильного занепокоєння і напруги, часто без об’єктивних на те причин — генералізований тривожний розлад.
Тривожні розлади можуть проявлятися у вигляді іпохондрії, соціофобії, інших фобій.
Тривожні розлади найчастіше потребують втручання лікаря та медикаментозного лікування – антидепресантів та заспокійливих засобів.
Для боротьби із тривожністю важливо навчити людину справлятися з тривогою, коли вона виникає. Природні методи, які можуть знизити тривожність, націлені на зміну способу життя та запровадження нових звичок.
Як знизити тривожність
Спеціалісти радять різноманітні техніки для подолання тривожності
- Намагатися сформулювати емоції, тривогу словами. Наприклад: "Я відчуваю злість і занепокоєння". Вимовляйте це вголос, щоб дистанціюватися від тривоги та подивитися на емоції зі сторони.
- Запитайте себе: "Що найгірше може статися?", "Як би я впорався з цим?" та дайте собі відповідь.
- Запитайте себе, чи дійсно ваша ситуація є такою важкою. Може, все не так катастрофічно і ви надміру драматизуєте – переживання властиві людині.
- Якщо вас щось турбує, якась помилка, невирішене завдання, напишіть план дій із трьох пунктів — як не допустити її повторення в майбутньому та як вирішити завдання.
- Пробачте себе за те, що не передбачили або не уникнули проблеми. Вам і так важко, не варто тиснути на себе почуттям провини.
- Уявіть, що ситуація, з якою ви зіткнулися, сталася давним-давно. Чи будете ви переживати так само сильно через пів року?
- Запишіть у блокноті три речі, про які ви тривожились у минулому, і тривоги виявилися даремними.
- Повторюйте про себе тривожну думку, поки не стане нудно.
- Якщо ви завжди зосереджуєтесь на негативі, спробуйте уявити найбільш сприятливий вихід із ситуації.
- Відпочиньте від новин і серфінгу соціальними мережами.
- Прийміть ванну.
- Влаштуйте прибирання, лад вдома або на робочому місці допоможе навести лад і в голові.
- Попросіть кого-небудь розповісти вам про те, через що вони нервували в минулому, вислухайте чужі проблеми.
- Дозвольте собі зайнятися чим-небудь, що приносить задоволення.
- Прогуляйтеся – провітрити голову ніколи не завадить.
- Регулярно практикуйте дихання діафрагмою. Для цього потрібно усамітнитись, зручно сісти, розслабити плечі. Покласти одну руку на груди, другу – на живіт. Повільно вдихнути через ніс, водночас груди повинні залишатися нерухомими, а живіт – розширюватися. Затамувати дихання на кілька секунд. Легко натисніть на живіт і видихніть повітря. Повторюйте так декілька разів.
Не дозволяйте тривозі заважати вам жити. Займайтеся фізичними вправами, обмежте вживання алкоголю, кофеїну, повноцінно харчуйтеся та відпочивайте.
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