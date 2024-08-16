Новий скандал під Києвом: військком спав на сотнях тисяч доларів (відео)

Під час обшуків у затриманих знайшли сотні тисяч доларів готівкою, більшість готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

В Україні прогримів новий гучний скандал із військком. На Київщині затримали керівника ТЦК з мільйонами в кишені. Водночас “глохнуть” інші скандали, а омбудсмен оприлюднив результати перевірки пов’язані з терцентрами, і ці результати – вас шокують. Всі деталі – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Новий скандал із керівником ТЦК

Столи просто встелені сотнями тисяч доларів, таку картину побачили українці після затримання очільника Бориспільського районного ТЦК і СП Сергія Русіна. Про затримання, зокрема, повідомив екссекретар Бориспільської міської ради, а нині боєць ТрО Ярослав Годунок. За його попередньою інформацією, Русіну нібито інкримінують статті 114-1 – протидію ЗСУ та 369-2 – зловживання впливом, більше того чоловік заявив, як Русін нахабно поводився із родинами загиблих та військовими, а також зазначив, що вже давно домагався, аби правоохоронці звернули увагу на цю персону.

"Щойно воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели у кайданниках працівники СБУ, попередньо статті 114-1 протидія ЗСУ і 369-2 зловживання впливом, скажу відверто я ще такого конченого і притрушеного та непорядного воєнкома за всі роки не бачив в житті. Як він вів себе з колективом і бійцями та родинами загиблих та поранених... Воно повинно бути батьком для військових, а було чмом... Десятки разів скрізь звертався до правоохоронних органів та організацій, щоб прибрали цього у***опка, який працював не на підсилення мобілізації і оборони, а на свій карман", – каже військовослужбовець.

Що знайшли у військкома?

Пізніше у Мережі з’явилися деталі обшуків. Кажуть, що у полковника Бориспільського ТЦК вилучили зброю та понад 300 тисяч доларів США.

Крім того, стверджувалося, що затримано ще кількох військкомів Київської області, але про їхні особи спершу нічого не було відомо. А потім з’явилась інформація, що на пару із Русіним під слідство піде його колега та друг із Бучанського району. Й що Леоніда Вікочка вже нібито теж затримано.

Також обшуки були проведені у Фастові та Центральній військово-лікарській комісії.

Пізніше деталі розповіли і в СБУ. Спойлер: знайшли у військкомів навіть не сотні тисяч доларів.

"Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель. Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон", – кажуть в СБУ.

Гучні історії з ТЦК

Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Та на жаль, це далеко не перші скандали з очільниками ТЦК, й мабуть, не останні. Чого лише вартує багата, у прямому сенсі слова, біографія керівника ТЦК з Одеси Борисова, у якого шлейф тягнеться від наявних мільйонів, які він заробив, самі здогадуєтеся як, і до прогулів роботи. Ця історія прогриміла ще кілька місяців тому, але Борисову досі не оголосили вирок. Також місяць тому затримали начальника ТЦК на Донеччині за вимагання хабаря у військовозобов’язаного.

"Начальник відділу РТЦК та СП користуючись службовим становищем висловив усну вимогу військовозобов’язаному надати йому неправомірну вигоду у розмірі 15 000 гривень. За це підполковник обіцяв вплинути на членів обласної ВЛК та "правильно" заповнити висновок".

Четверта підозра!

А як вам історія з рівненським військкомом, який вже має на своєму рахунку четверту підозру? Історія тягнеться з липня 2023 року, тоді Сергію Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі, у жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили екскерівнику Рівненського ТЦК ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень, але він домігся, щоб його випустили із СІЗО та походити під відкритим небом зміг недовго, 2 серпня вийшов, а 3-го числа від ДБР отримав нову підозру тепер вже він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Слідчі просили для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Також у липні 2023 року ДБР з’ясувало, що керівник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Анатолій Пікало під час війни встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів. На свого батька, кажуть у ДБР, він зареєстрував кілька автомобілів і дві квартири у Дніпрі. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², зазначають у відомстві. Обласному військкому загрожує до 10 років позбавлення волі. І список доволі довгий, тому на усіх зупинятися не будемо. Як бачимо, в'яжуть військомів не лише на хабарях, а й за підозрою у жорстокому поводженні з військовозобов’язаними.

Скандали між цивільними і представниками ТЦК

Варто згадати і про те, що мережею раніше дуже часто розліталися відео зі скандалами за участі чоловіків та представників ТЦК. Одні закидали ТЦК незаконні дії та “операцію бусік” – як це вже прозвали в народі, інші зазначали, що до затримання часто призводить поведінка військовозобов’язаних, які нібито першими починають хамити представникам ТЦК. Насправді і в одній, і в іншій історії є правда, адже часто відео в мережу потрапляють уже в розпал конфлікту й ніхто не показує, що стало причиною затримання. Втім, категорично заперечувати факти незаконної мобілізації теж неможливо, факти побиття також облітали мережу і не раз. Й от питання: зачасту пояснення бійкам і конфліктам є, але це не звільняє від відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, тож чи є ті, хто відповів за скоєне? І от … сюрприз. Днями під час візиту у Житомир уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в діях представників ТЦК та СП в більшості звернень, які до нього надходили, порушень прав громадян України не було знайдено.

"З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов’язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз’яснюємо громадянам, що там не було порушень", – каже Лубінець.

Як проходить перевірка?

За словами омбудсмена, традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку Національної поліції. Відповідно до процедури, омбудсмен відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та приймає рішення, чи були порушені права.

"Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права, провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків. Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені", – зазначив Лубінець.

Скільки є скарг?

Водночас ще на початку квітня цього року під час інтерв’ю "Суспільному" Лубінець зазначав, що у 2023 році отримав понад тисячу звернень, коли як омбудсмен мусив з'ясовувати з ТЦК "гучні випадки". Станом на квітень 24-го року було зафіксовано понад 300 подібних випадків.

"Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – зазначив він.

Когось "реально покарали"?

Дмитро Лубінець розповів, що стосовно кожного випадку, з приводу якого отримує звернення, він відправляє моніторингову перевірку до органів ТЦК. Яка з'ясовує, що не завжди в діях представників ТЦК є правопорушення. Багато в чому, на його переконання, це залежить від професійності людей, які працюють у відповідних структурних підрозділах ЗСУ. Відповідаючи на запитання, чи співробітники ТЦК були покарані за певні неправомірні дії, Лубінець зазначив, що фактів "реального покарання" не бачив.

"Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання", – каже він.

Чому не карають?

Омбудсмен припустив, що в час війни, ймовірно, не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це може по-різному трактуватися. "Адже одні вважають працівника військкомату героєм, який затримував ухилянтів, а інші – людиною, яка порушила права громадянина", – пояснив свою думку Лубінець. Водночас він наголосив, що суспільство не може розділятися на тих, хто воює, і тих, хто ухиляється.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙСЬККОМ СПАВ НА СОТНЯХ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ?! Новий скандал під Києвом!

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