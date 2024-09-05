Шахраї навчилися підробляти "Дію": як працює схема

Аферисти використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
Про це розповіли у Національній поліції, передає "Апостроф".
Там зазначили, що аферисти надсилають громадянам посилання на відповідні ресурси, переконують ввести конфіденційні платіжні дані (номер банківської картки, термін її дії та cvv-код) та повідомити одноразові авторизаційні паролі до онлайн-банкінгу.
"У такий спосіб шахраї привласнюють чужі заощадження", – повідомили правоохоронці.
У поліції також розповіли про факти отримання шахраями доступу до справжнього застосунку жертви та накладання цифрового підпису для оформлення онлайн-кредиту від імені потерпілого на підконтрольні шахрайські рахунки.
Окрім того, поліція фіксувала випадки використання фейкових застосунків "Дія" під час отримання відправлень у відділеннях компаній-перевізників.
Нагадаємо, Міністерство економіки розробляє програму кешбеку, яка дозволить українцям отримувати до 3 тисяч гривень щомісяця за купівлю українських товарів через застосунок "Дія".
Читайте провідні новини дня: