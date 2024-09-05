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Шахраї навчилися підробляти "Дію": як працює схема

Шахраї навчилися підробляти "Дію": як працює схема

Хакери, шахраї / Фото: Служба безпеки України

Аферисти використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.

Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.

Про це розповіли у Національній поліції, передає "Апостроф".

Там зазначили, що аферисти надсилають громадянам посилання на відповідні ресурси, переконують ввести конфіденційні платіжні дані (номер банківської картки, термін її дії та cvv-код) та повідомити одноразові авторизаційні паролі до онлайн-банкінгу.

"У такий спосіб шахраї привласнюють чужі заощадження", – повідомили правоохоронці.

У поліції також розповіли про факти⁠ ⁠отримання шахраями доступу до справжнього застосунку жертви та накладання цифрового підпису для оформлення онлайн-кредиту від імені потерпілого на підконтрольні шахрайські рахунки.

Окрім того, поліція фіксувала випадки використання фейкових застосунків "Дія" під час отримання відправлень у відділеннях компаній-перевізників.

Нагадаємо, Міністерство економіки розробляє програму кешбеку, яка дозволить українцям отримувати до 3 тисяч гривень щомісяця за купівлю українських товарів через застосунок "Дія".

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