РФ активно использует воздушное пространство Беларуси для атак: эксперт раскрыл подробности

Страна-агрессор Россия начала активно использовать воздушное пространство Беларуси для атак на западную Украину.

Об этом сообщил руководитель организации "ByPol", которая объединяет бывших белорусских силовиков, Александр Азаров в эфире КИЕВ24.

"Кинжалы", которые нанесли удар по Львову 4 сентября, зашли в воздушное пространство Украины через территорию Беларуси.

"Он пролетал по приграничным районам. Думаю, Министерство обороны Беларуси предварительно знало об этом "Кинжале". Они его запустили для того, чтобы уменьшить вероятность его сбития. Ведь, если он на территории Беларуси, его украинцы сбивать не будут", — говорится в сообщении.

Это увеличивает вероятность попадания в цель.

Напомним, после российской ракетной атаки на Львов 4 сентября по состоянию на сегодняшний день в Первом медобъединении Львова находятся 26 пациентов.

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