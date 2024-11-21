В Україні понад тисячу пар одружилися через "Дію"

Сервіс революційний не лише для України, а й для всього світу.

1 000+ пар одружилися онлайн у "Дії".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці довіряють "Дії" найважливіше — створення сімʼї. Шлюб онлайн працює вже 3 місяці, і за цей час 1 170 пар одружилися в "Дії". В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані.

"Сервіс революційний не лише для України, а й для всього світу: ми першими запустили повний цикл одруження в смартфоні. Реєстрація шлюбу в Дії навіть потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME, а також стала трендом в українських соцмережах", - заявив Федоров.

"Шлюб у "Дії" долає відстань, паперову тяганину, бюрократію та економить час на важливе. Вибирайте швидкість та інноваційність — вибирайте "Дію", - переконаний посадовець.

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Нагадаємо, що раніше українці зможуть купувати квитки в театр через "Дію".

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