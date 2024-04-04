Українці зможуть купувати квитки у театр через "Дію"

Українці можуть отримати можливість купувати квитки у театр через застосунок "Дія".

Про це повідомив генеральний директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Євген Нищук в ефірі телеканалу “Київ24”.

"У мене є ідеї, я не буду приховувати, я веду вже перемовини з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і з Міністерством цифрової трансформації на предмет того, щоб ми проводили продаж квитків, зокрема через "Дію", – заявив Нищук.

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За словами художнього керівника театру ім. Івана Франка, це дозволить глядачам купувати квитки онлайн без черг. Нищук сподівається, що нова система буде впроваджена найближчим часом.

"Мені б дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси й зручності для наших глядачів улюблених, для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну і ми живемо у 21-му столітті, дуже важливо дбати й про зручність для нашого улюбленого глядача", – підкреслив він.

"Ми на початку того тижня будемо проводити робочі зустрічі й будемо розуміти, наскільки швидко ми зможемо це втілити реально", — додав Нищук.

Переваги покупки квитків через Дію:

зручність: квитки можна буде купити онлайн в будь-який час і з будь-якого місця;

прозорість: система буде прозорою, що допоможе уникнути шахрайства;

економія часу: глядачам не потрібно буде стояти в чергах за квитками.

Нагадаємо, директором-художнім керівником театру ім. Івана Франка став Євген Нищук. Новий керівник заступив на посаду третього квітня.