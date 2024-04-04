Конфіскація російських активів: в МВФ зробили гучну заяву

Для МВФ важливо, щоб будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя.

У МВФ заявили, що конфіскація активів російських олігархів повинна мати тверде правове підґрунтя та не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак.

“Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни”,- зауважила представниця МВФ.

Вона також додала, що для МВФ важливо, щоб будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.

Нагадаємо, що Дональду Трампу загрожує конфіскація майна.

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