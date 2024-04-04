Украинцы смогут покупать билеты в театр через "Дію"

Украинцы могут получить возможность покупать билеты в театр через приложение "Дію".

Об этом сообщил генеральный директор и худрук Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Евгений Нищук в эфире телеканала "Киев24".

"У меня есть идеи, я не буду скрывать, я веду уже переговоры с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и с Министерством цифровой трансформации на предмет того, чтобы мы проводили продажу билетов, в частности через "Дію", – заявил Нищук.

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По словам худрука театра им. Ивана Франко, это позволит зрителям покупать билеты онлайн без очередей. Нищук надеется, что новая система будет внедрена в ближайшее время.

"Мне бы действительно очень хотелось, чтобы этот спрос и этот ажиотаж имел такие очень прозрачные, четкие программные процессы и удобства для наших зрителей любимых, для того чтобы они не просто стояли в очереди. Ну и мы живем в 21-м веке, очень важно заботиться и об удобстве для нашего любимого зрителя", – подчеркнул он.

"Мы в начале следующей недели будем проводить рабочие встречи и будем понимать, насколько быстро мы сможем это воплотить реально", — добавил Нищук.

Преимущества покупки билетов через "Дію":

удобство: билеты можно будет купить онлайн в любое время и из любого места;

прозрачность: система будет прозрачной, что поможет избежать мошенничества;

экономия времени: зрителям не нужно будет стоять в очередях за билетами.

Напомним, директор-художественный руководитель театра им. Ивана Франко стал Евгений Нищук. Новый руководитель вступил в должность третьего апреля.