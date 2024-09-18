Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію": покрокова інструкція

Здійснити авторизацію можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою сервісу "Дія.Підпис".
Пенсіонери зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Один із найпростіших способів – зробити це через застосунок "Дія".
Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію" – читайте у матеріалі.
Ідентифікація через портал "Дія": покрокова інструкція
Для того, щоб пенсіонер пройшов ідентифікацію через "Дію", треба:
- зайти на сторінку вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України
- активувати кнопку головного меню "Вхід" (правий верхній куток)
- обрати варіант входу до системи через "Дія.Підпис" та натиснути "Отримати код для входу"
- засканувати QR-код з мобільного телефона
- скопіювати отримане посилання
- вставити посилання в рядок пошукової системи та активувати, натиснувши на нього
- підтвердити запит на авторизацію через застосунок "Дія"
- пройти перевірку за фото
- натиснути "Далі" і ввести п'ятизначний код для "Дія.Підпис".
Якщо ви виконали усі кроки, запит на авторизацію для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено, а на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження ідентифікації з'явиться у розділі "Мої звернення".
Нагадаємо, попри зменшення в Україні чисельності працездатного населення, влада не планує збільшувати пенсійний вік. Завдання держави – не примушувати, а заохочувати людей залишатись на ринку праці якомога довше.
Читайте також: