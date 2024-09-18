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Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію": покрокова інструкція

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію": покрокова інструкція

Пенсії в Україні / Фото: ТСН

Здійснити авторизацію можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою сервісу "Дія.Підпис".

Пенсіонери зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Один із найпростіших способів – зробити це через застосунок "Дія".

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію" – читайте у матеріалі. 

Ідентифікація через портал "Дія": покрокова інструкція

Для того, щоб пенсіонер пройшов ідентифікацію через "Дію", треба:

  • зайти на сторінку вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України
  • активувати кнопку головного меню "Вхід" (правий верхній куток)
  • обрати варіант входу до системи через "Дія.Підпис" та натиснути "Отримати код для входу"
  • засканувати QR-код з мобільного телефона
  • скопіювати отримане посилання
  • вставити посилання в рядок пошукової системи та активувати, натиснувши на нього
  • підтвердити запит на авторизацію через застосунок "Дія"
  • пройти перевірку за фото
  • натиснути "Далі" і ввести п'ятизначний код для "Дія.Підпис".

Якщо ви виконали усі кроки, запит на авторизацію для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено, а на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження ідентифікації з'явиться у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, попри зменшення в Україні чисельності працездатного населення, влада не планує збільшувати пенсійний вік. Завдання держави – не примушувати, а заохочувати людей залишатись на ринку праці якомога довше.

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