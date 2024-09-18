Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію": покрокова інструкція

Здійснити авторизацію можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою сервісу "Дія.Підпис".

Пенсіонери зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Один із найпростіших способів – зробити це через застосунок "Дія".

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію через "Дію" – читайте у матеріалі.

Ідентифікація через портал "Дія": покрокова інструкція

Для того, щоб пенсіонер пройшов ідентифікацію через "Дію", треба:

зайти на сторінку вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

активувати кнопку головного меню "Вхід" (правий верхній куток)

обрати варіант входу до системи через "Дія.Підпис" та натиснути "Отримати код для входу"

засканувати QR-код з мобільного телефона

скопіювати отримане посилання

вставити посилання в рядок пошукової системи та активувати, натиснувши на нього

підтвердити запит на авторизацію через застосунок "Дія"

пройти перевірку за фото

натиснути "Далі" і ввести п'ятизначний код для "Дія.Підпис".

Якщо ви виконали усі кроки, запит на авторизацію для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено, а на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження ідентифікації з'явиться у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, попри зменшення в Україні чисельності працездатного населення, влада не планує збільшувати пенсійний вік. Завдання держави – не примушувати, а заохочувати людей залишатись на ринку праці якомога довше.

Читайте також: