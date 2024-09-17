Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У середу, 18 вересня, київське "Динамо" зіграє з полтавською "Ворсклою" в перенесеному матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 18:00.

Команда Олександра Шовковського виграла всі чотири матчі на старті поточного сезону чемпіонату України та з 12 очками посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи на один бал від лідерів – "Полісся" та "Олександрії", які провели на один поєдинок більше.

Своєю чергою, полтавці набрали 8 очок після п'яти матчів і розташовуються на дев'ятій позиції.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Ворскла" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах 2+2 та UPL.TV, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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