Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 18 по 24 ноября?

Телец

Тельцы могут рассчитывать на то, что в их жизнь вернется человек, ушедший от них некоторое время назад. Какие события этому предшествовали, представители знака хорошо помнят, хотя своей вины в случившемся и не признают, сваливая большую ее часть на партнера. А вот последний, похоже. настолько сильно переживал разлуку, что совсем не против ею поделиться. Что ж, остается надеяться, что со второй попытки им все-таки удастся обрести счастье.

Дева

Девам, подозревающим свою вторую половинку в измене и изводящим из-за этого не только ее, но и себя, звезды рекомендуют проанализировать причины, по которым эта нелепая во всех отношениях мысль вообще пришла им в голову. Скорее всего, кто-то из близких подруг постарался, чтобы она надежно там укрепилась, и если это так, то второй вопрос, который неизбежно возникает в таких случаях: зачем ей это было нужно? Возможно, ответ расставит все очки над «и».

Стрелец

Стрельцам надо наконец-то перестать копаться в прошлом, которое, каким бы приятным оно ни было, уже не вернуть. Конечно, время от времени не только можно, но и нужно там «гулять», но жить все-таки нужно сегодня и сейчас. Постоянно возвращаясь к былым событиям, представители знака лишают себя новых встреч, чувств и отношений, которые могут быть ничуть не хуже, а, возможно, и лучше прежних – во всяком случае, имеет смысл начать новую страницу своей жизни.

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