Топ-5 продуктов, которые не стоит готовить в аэрогриле

Аэрогриль – это настоящая находка для тех, кто стремится готовить быстро, удобно и полезно. Они стали популярны благодаря возможности жарить продукты с минимумом масла, что сохраняет естественный вкус и полезные свойства пищи.

Благодаря современным технологиям, они обеспечивают хрустящую корочку, подобную традиционному фритюру, но с меньшим содержанием жира. Однако этот универсальный гаджет не способен готовить абсолютно все продукты и некоторые из них не только не подходят для этого устройства, но могут стать причиной повреждения прибора или даже пожара. Издание Express поделилось списком продуктов, которые не стоит готовить в аэрогриле.

Блюда с соусом

Блюда с большим количеством соуса, например спагетти болоньезе или чили кон карне, не подходят для приготовления в аэрогриле. Конвекционное тепло в этом приборе создает мощный поток воздуха, буквально разбрызгивающий жидкость по всей внутренней поверхности, что может привести к повреждению прибора. Распыление горячего соуса под воздействием воздуха может привести к ожогам и другим неприятностям.

Для приготовления таких блюд лучше использовать мультиварку или кастрюлю, что позволит получить вкус и насыщенный консистенцию соуса без лишних рисков.

Влажные продукты в кляре

Влажные продукты в жидком кляре также не подходят для аэрогриля. Традиционные фритюрницы обеспечивают равномерное обжаривание с помощью горячего масла, что создает хрустящую корочку на продукте. Однако в аэрогриле нет такого слоя масла, поэтому жидкое тесто может стекать и накапливаться на дне, что может привести к образованию липкой лужи и повредить устройство.

Если вам хочется достичь подобного хруста, вместо жидкого кляра попробуйте использовать сухое тесто на основе муки и специй. Оно лучше подойдет для аэрогриля и придаст блюду хрустящую текстуру без лишнего беспорядка.

Попкорн

Попкорн кажется идеальным блюдом для аэрогриля, но на самом деле этот гаджет не создает достаточной температуры для успешного приготовления попкорна. Большинство моделей аэрогрилей просто не разогреваются настолько, чтобы ядра попкорна начали взрываться. Кроме того, ядра могут застрять в нагревательных элементах устройства, что приводит к риску короткого замыкания или даже пожара.

Чтобы безопасно приготовить попкорн, лучше воспользоваться микроволновкой или специальным устройством для попкорна, которое обеспечивает необходимые условия для взрыва ядер.

Брокколи

На первый взгляд может показаться, что аэрогриль подойдет для обжарки овощей, но брокколи лучше готовить в духовке или на сковороде. Этот овощ подвержен быстрому высыханию под действием конвекционного тепла, что делает его жестким и горьким. В результате блюдо не получается вкусным, ведь такой метод обезвоживает брокколи, изменяя его вкусовые качества.

Для получения более вкусной и текстурированной брокколи лучше запекать в духовке с небольшим количеством масла или слегка обжарить на сковороде.

Макароны и рис

Макароны и рис — продукты, требующие предварительной варки в воде. Аэрогриль не может обеспечить этот процесс, поскольку его функция заключается только в запекании и обжаривании продуктов. Без достаточного количества воды эти продукты полностью не приготовятся.

Однако если вы уже отварили макароны, вы можете использовать его для того, чтобы придать им хрустящую корочку. Для этого положите макароны в специальную емкость и обжарьте до золотистого цвета.

Аэрогриль – очень удобное и полезное устройство, однако оно имеет свои особенности, которые важно учитывать. Использование устройства для продуктов, не подходящих для этого метода приготовления, может не только испортить блюдо, но и привести к повреждению прибора или возникновению опасных ситуаций.

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