Топ- 5 продуктів, які не варто готувати в аерогрилі

Аерогриль — це справжня знахідка для тих, хто прагне готувати швидко, зручно та корисно. Вони стали популярними завдяки можливості смажити продукти з мінімумом олії, що зберігає природний смак і корисні властивості їжі.

Завдяки сучасним технологіям, вони забезпечують хрустку скоринку, подібну до традиційного фритюру, але з меншим вмістом жиру. Однак цей універсальний гаджет не здатен готувати абсолютно всі продукти та деякі з них не тільки не підходять для цього пристрою, але й можуть стати причиною пошкодження приладу чи навіть пожежі. Видання Express поділилося списком продуктів, які не варто готувати в аерогрилі.

Страви з соусом

Страви, що мають багато соусу, як-от спагеті болоньєзе чи чилі кон карне, не підходять для приготування в аерогрилі. Конвекційне тепло у цьому приладі створює потужний потік повітря, який буквально розбризкує рідину по всій внутрішній поверхні, що може призвести до пошкодження приладу. Розпилення гарячого соусу під впливом повітря може спричинити опіки та інші неприємності.

Для приготування таких страв краще використовувати мультиварку чи каструлю, що дозволить отримати насичений смак і густу консистенцію соусу без зайвих ризиків.

Вологі продукти у клярі

Вологі продукти в рідкому клярі також не підходять для аерогриля. Традиційні фритюрниці забезпечують рівномірне обсмажування за допомогою гарячої олії, що створює хрустку скоринку на продукті. Однак в аерогрилі немає такого шару олії, тому рідке тісто може просто стікати та накопичуватися на дні, що може призвести до утворення липкої калюжі та пошкодити пристрій.

Якщо вам все ж хочеться досягти подібного хрускоту, замість рідкого кляру спробуйте використовувати сухе тісто на основі борошна та спецій. Воно краще підійде для аерогриля та надасть страві хрустку текстуру без зайвого безладу.

Попкорн

Попкорн здається ідеальною стравою для аерогриля, але насправді цей гаджет не створює достатньої температури для успішного приготування попкорну. Більшість моделей аерогрилей просто не розігріваються настільки, щоб ядра попкорну почали вибухати. Окрім цього, ядра можуть застрягти у нагрівальних елементах пристрою, що призводить до ризику короткого замикання чи навіть пожежі.

Щоб безпечно приготувати попкорн, краще скористатися мікрохвильовою піччю чи спеціальним пристроєм для попкорну, який забезпечує необхідні умови для вибуху ядер.

Броколі

На перший погляд, може здатися, що аерогриль підійде для обсмаження овочів, але броколі краще готувати у духовці чи на пательні. Цей овоч схильний до швидкого висихання під дією конвекційного тепла, що робить його жорстким і гірким. У результаті страва не виходить смачною, адже такий метод зневоднює броколі, змінюючи її смакові якості.

Для отримання більш смачної та текстурованої броколі краще запікати її в духовці з невеликою кількістю олії чи злегка обсмажити на пательні.

Макарони та рис

Макарони та рис — продукти, які потребують попереднього варіння у воді. Аерогриль не може забезпечити цей процес, оскільки його функція полягає лише в запіканні та обсмажуванні продуктів. Без достатньої кількості води ці продукти не приготуються повністю.

Однак якщо ви вже відварили макарони, ви можете використати його для того, щоб надати їм хрустку скоринку. Для цього покладіть макарони в спеціальну ємність і обсмажте до золотистого кольору.

Аерогриль – надзвичайно зручний та корисний пристрій, проте він має свої особливості, які важливо враховувати. Використання пристрою для продуктів, які не підходять для цього методу приготування, може не тільки зіпсувати страву, але й призвести до пошкодження приладу чи виникнення небезпечних ситуацій.

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