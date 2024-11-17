Українські бійці показали знищення логістики ворога (відео)

Ворог продовжує зазнавати втрат.
Так, наші воїни показали знищення російської логістики на Покровському напрямку. Завдання виконали пілоти підрозділу MURAMASA 109-ї окремої бригади територіальної оборони.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Пілоти знищують російську логістику, перетворюючи її на метрові черги з чермета на Покровському напрямку", – зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок 17 листопад 2024 року ЗСУ знищили 720 880 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1640 російських військових.
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