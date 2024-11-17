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Українські бійці показали знищення логістики ворога (відео)

Українські бійці показали знищення логістики ворога (відео)

Знищення логістики РФ

Ворог продовжує зазнавати втрат.

Так, наші воїни показали знищення російської логістики на Покровському напрямку. Завдання виконали пілоти підрозділу MURAMASA 109-ї окремої бригади територіальної оборони.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці показали знищення логістики ворога

Українські бійці показали знищення логістики ворога

"Пілоти знищують російську логістику, перетворюючи її на метрові черги з чермета на Покровському напрямку", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок 17 листопад 2024 року ЗСУ знищили 720 880 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1640 російських військових. 

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