Зеленський розкрив ціну російського просування в Україні

Президент Зеленський розкрив масштаби російських втрат на фронті та окреслив перспективи завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія просувається в Україні з надзвичайно великими втратами.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"У них втрат — 1,5-2 тисячі на день, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами", - наголосив президент, додавши, що на деяких напрямках вже помітне уповільнення російського наступу.

За його словами, ситуація має покращитися після прибуття українських резервів та укомплектованих бригад, на які давно чекають.

Водночас Зеленський підкреслив цинічність російського командування: "Ви ж воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине".

Президент також наголосив на важливості завершення війни у наступному році дипломатичним шляхом: "Ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю "Суспільному". Глава держави говорив про війну в Україні, переговори з РФ, допомогу партнерів. ТСН.ua зібрав головні тези з інтервʼю президента.

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