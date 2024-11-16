Зеленський: Україна прагне миру, але він має бути справедливий

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США зростає невизначеність щодо майбутньої підтримки України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найбільше прагне миру, але він має бути справедливим.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"Ніхто не хоче так миру так, як ми. Зміна політики Сполучених Штатів говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що головне завдання України - зберегти міцну позицію та досягти справедливого миру.

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку нам нав'язали", - підкреслив він.

Президент також рішуче відкинув можливість поступок через тиск сильніших держав: "Не можна тут схилити голову, тому що хтось великий, а ми - менші. Ми великий народ, і ми повинні це довести".

Нагадаємо, президент Зеленський відповів, за яких умов Україна може погодитися на справедливі перемовини з Росією.

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