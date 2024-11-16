На сході ситуація дійсно складна - Зеленський

Наразі на сході ситуація справді складна, фіксується повільне просування армії РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю "Суспільне".

"На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але, тим не менше, пресинг і просування росіян. З різних причин. Наповнення наших бригад підготовними і навченими людьми, наповнення і укомплектація бригад зброєю, всі ці процеси були достатньо повільні", - пояснив президент.

Зі слів Зеленського, Україна чекала на постачання деякої зброї рік.

Як зазначив президент, причина затримок з ротаціями бригад також пов'язана з недоукомплектацією підрозділів.

Президент також уточнив, що на сході стоять бригади, які потребують ротації.

"Крім того, на сході стоять бригади, у яких хлопці довго воюють. Потрібна їхня ротація. На їхні місця повинні приходити інші бригади", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомляли, що ворогу залишилось менш ніж 6 км, щоб замкнути оточення ЗСУ на південь від Курахового.

Щодо Куп’янська, то 13 листопада росіяни спробували вдертися до міста, вони здійснили чотири хвилі штурмів, але всі атаки були відбиті.