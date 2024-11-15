Експерт пояснив, коли ЗСУ вийдуть з Курахового

Українські військові пізніше вийдуть з Курахового, але перед тим значно виснажать російських загарбників.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, інформує РБК-Україна.

"Треба на це дивитись реалістично. Без ілюзій та фантазій. Ми не зможемо утримати Курахове в тій ситуації, в якій зараз воно перебуває", - пояснив аналітик.

Коваленко зазначив, що у цій локації Збройні сили України мають дуже хороші можливості виснажувати сили ворога і не дати їм можливості формувати сили для наступу на Покровськ.

"Для нас основна задача, щоб у них не було сформовано цих умов до кінця року на Покровському напрямку", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіянам залишилося менше ніж 6 км до оточення ЗСУ під Кураховим.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі розповіли, яка наразі ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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