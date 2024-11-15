Эксперт объяснил, когда ВСУ выйдут из Курахово

Украинские военные позже выйдут изКурахово, но прежде значительно истощат российских захватчиков.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает РБК-Украина.

"Надо на это смотреть реалистично. Без иллюзий и фантазий. Мы не сможем удержать Курахово в той ситуации, в которой сейчас находится", — пояснил аналитик.

Коваленко отметил, что в этой локации у Вооруженных сил Украины очень хорошие возможности истощать силы врага и не дать им возможности формировать силы для наступления на Покровск.

"Для нас основная задача, чтобы у них не было сформировано этих условий до конца года на Покровском направлении", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянам осталось менее 6 км до окружения ВСУ под Кураховым.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе рассказали, какая ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

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